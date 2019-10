Infrastruktur : Spatenstich im Neubaugebiet

Morbach-Merscheid (red) Mit dem offiziellen Spatenstich haben die Bauarbeiten im Neubaugebiet In der Grub in Merscheid begonnen. Mit den Bauarbeiten werden insgesamt 14 Baugrundstücke erschlossen. Die Erschließungskosten belaufen sich auf etwa 370 000 Euro.

Das Baugebiet In der Grub ist eines der drei Neubaugebiete in der Gemeinde Morbach, in denen in diesem Jahr insgesamt 77 baureife Grundstücke für Bauwillige erschlossen werden. Im Bild: Werkleiter Jürgen Schabbach, Bauunternehmer Edgar Schneider, Matthias Schabbach (Bauverwaltung), Dr. Jürgen Jakobs (Planungsbüro), Ortsvorsteher Michael Adamietz, Bürgermeister Andreas Hackethal. Foto: Klaus Peter Gören