Streifzug : Streifzug rund um Lüxem - Neugierige Schafe und zottelige Rinder

Wittlich-Lüxem Durch Wald und Wiesen führt der Streifzug, den die TV-Redakteure bei Wittlich-Lüxem gemacht haben. Dabei gibt es auch einen lohnenswerten Ausblick auf Wittlichs „schönste Tochter“.

Es ist schon ein paar Jahre her seit Wittlichs Stadtteil Lüxem ganz vorne lag beim jährlichen Wettbewerb um die schönsten Dörfer. Damals wurde der Begriff von „Wittlichs schönster Tochter“ geprägt. Was aber heute noch an diesem Namen dran ist, zeigt unser Streifzug. Denn tatsächlich hat Lüxem landschaftlich Einiges zu bieten. Diesen speziellen Tipp für die Tour haben wir von Jutta Schmitz bekommen, die durch ihre Spaziergänge mit ihrer Hündin Lotte die Gegend gut kennt. Wir stellen das Auto in der Felsenstraße ab und gehen erst einmal in Richtung Sterenbach. Dort biegen wir nach links auf einen kleinen Weg ab, wo wir schon nach wenigen Metern auf einen Hinweis stoßen, dass dort der 50. Breitengrad entlang führt. Wir erinnern uns: Auch bei unserer kleinen Wanderung am Pichterberg haben wir den schon mal gekreuzt. Aber das ist eine andere Geschichte.