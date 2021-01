Spaziergänge : Spaziergang beim Mesenberg: Große Pfützen und eine grandiose Aussicht

Vom Naturschutzgebiet am Mesenberg hat man einen Ausblick über das Wittlicher Tal. Oben auf dem Berg in der Ferne ist die Kirche von Bergweiler zu erkennen. Foto: TV/Nora John

Wittlich Gummistiefel sind das Schuhwerk der Wahl, wenn es in dieser Jahreszeit zum Streifzug auf den Mesenberg bei Wittlich geht. Der TV hat sich auf dem Gelände umgesehen.

Ein Spaziergang vor der Haustüre, nicht länger als eine Stunde, das ist die Vorgabe, die sich die beiden TV-Redakteure für ihre Streifzüge durch die Natur gesetzt haben. Dieses Mal soll es in das Naturschutzgebiet am Mesenberg bei Wittlich gehen.

Zum Ausgangspunkt des Spaziergangs geht es von der L 141 in Richtung Wittlich rechts ab, gegenüber der Abzweigung zur Trierer Landstraße/Rothenberg. Nach einigen 100 Metern kann man den Wagen am Rande eines Weges abstellen. Nach wenigen Metern sehen wir das Schild, das auf die Bedeutung des Mesenberg für den Naturschutz hinweist. Denn auf den ersten Blick wirkt die Umgebung etwas verwahrlost. Statt gepflegter Spazierwege gibt es tiefe Pfützen. Das ist aber genau so gewollt. Denn die Bundeswehr hält seit einigen Jahren wieder mehrfach im Jahr Panzerübungen ab. Die Zerfurchung und Verdichtung des Bodens soll dabei Lebensräume für Amphibien, unter anderem die Gelbbauchunke schaffen. Denn diese Furchen füllen sich mit Wasser. Und das ist genau die Umgebung, die diese Tiere zum Laichen brauchen.