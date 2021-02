Streifzug : Klirrende Kälte und ein dicker Baum

Altrich Spaziergänge sind bei (fast) jedem Wetter möglich. Und so haben sich die TV-Redakteure Christian Altmayer und Nora John bei klirrender Kälte zu einem Streifzug bei Altrich aufgemacht.

Nach zwei verregneten Streifzügen lacht endlich einmal wieder die Sonne vom Himmel. Aber es ist auch garstig kalt. Minus sieben Grad zeigt das Thermometer im Auto an, als wir in Altrich am Sportplatz parken. Mit warmer Mütze und Handschuhen und einen Becher heißem Kaffee in der Hand geht es los. Wir biegen gegenüber des Parkplatzes in die Straße Zur Haardt ein und lassen den Entsorgungsbetrieb Enders rechts liegen. Es ist ein gut ausgebauter Asphaltweg, der schon hier schöne Ausblicke über die Felder gewährt. Wir kommen über eine Brücke und überqueren die B 50 neu. Weiter geht es bis zum Gut Haardt. Hier biegen wir rechts ab und kommen an einer kleinen Kapelle vorbei, die wie auf der Homepage der Gemeinde Altrich zu lesen ist, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts stammt.