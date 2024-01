Bereit für die Kommunalwahl 2024 Wer bleibt, wer geht, wer kommt: Das sind die Kandidaten und Ziele der SPD für den Kreistag Bernkastel-Wittlich

10 plus X Plätze im kommenden Kreistag: Das ist eines der Ziele, die sich die SPD Bernkastel-Wittlich für die Kommunalwahl im Juni gesetzt hat. Bei der Kreisdelegiertenkonferenz im Kurgastzentrum in Bernkastel-Kues haben die Genossen 42 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, die sich um ein Kreistagsmandat bewerben werden. Dabei gibt es, so die Partei, einige „neue Gesichter“, zudem ist die Liste abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt.