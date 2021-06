Politik : Lena Werner bei „Rückenwind“

Wittlich (red) Lena Werner, die Bundestagskandidatin der SPD im Wahlkreis 202, hat „Rückenwind“ in Wittlich besucht – eine Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten. Dort stehen die größte Justizvollzugsanstalt (JVA) in Rheinland-Pfalz und eine Jugendstrafanstalt (JSA).

Angehörige der Inhaftierten sind meist auf sich allein gestellt. Eine Beratungsstelle und gute Anknüpfungen an den ÖPNV gibt es nicht. Darum kümmert sich in Wittlich die Organisation Rückenwind. Mit Räumen direkt gegenüber der JVA bietet die Stelle Angehörigen einen Aufenthaltsraum, Kinder­betreuung, allgemeine Sozialberatung und Begleitung von Angehörigen im Kreis Bernkastel-Wittlich. Rückenwind gehört zum SKFM Wittlich und wird aktuell von zwölf Ehrenamtlichen betrieben. Lena Werner dankte Hans-Peter Pesch für die Einblicke in die wichtige Arbeit von Rückenwind.