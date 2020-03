Kommunalpolitik : SPD-Gemeindeverband wählt Vorstand

Kinderbeuern (red) Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Gemeindeverbandes Traben-Trarbach in Kinderbeuern wurde ein neuer Vorstand gewählt. Hajo Weinmann aus Traben-Trarbach trat nicht mehr an, nachdem er die Geschicke des im Jahr 2015 gegründeten SPD-Gemeindeverbandes auf der Ebene der VG Traben-Trarbach mehr als fünf Jahre geleitet hatte.

An seiner Stelle wurde Andreas Höcker aus Traben-Trarbach einstimmig gewählt, der auch Vorsitzender des Ortsvereins Traben-Trarbach ist. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Dagmar Barzen vom SPD-Ortsverein Reil, Dieter Junk vom SPD-Ortsverein Alftal, Beatrix Kimnach vom SPD-Ortsverein Traben-Trarbach und Rainer Trossen vom SPD-Ortsverein Kröv jeweils in ihrem Amt bestätigt. Als Schatzmeister wurden Gerd Huesgen (Traben-Trarbach) und als Schriftführer Martin Kirst (Irmenach) wiedergewählt. In den erweiterten Vorstand gewählt: Heinz Butzen (OV Reil), Cora Ehses (OV Traben-Trarbach), Dr. Frank Heltzig (OV Enkirch-Burg-Starkenburg), Edgar Langen (OV Traben-Trarbach), Gerhard Radke (OV Alftal) und Vera Reichert (OV Kröv). Im Anschluss nominierten die Mitglieder Andreas Höcker einstimmig als Kandidaten für die Wahlkreiskonferenz des Wittlicher Landtagswahlkreises 22. Foto: Anja Bindges