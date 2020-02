Landtagswahl : Andreas Höcker kandidiert für das Direktmandat im Wahlkreis 22

Andreas Höcker will für die SPD in den Landtag. Foto: privat. Foto: TV/SPD

Traben-Trarbach Die SPD hat für den Wahlkreis 22 ihren Landtagskandidaten nominiert: Andreas Höcker. Der Ergotherapeut stammt aus dem Ruhrgebiet.

Sozialdemokratischen Geist hat Andreas Höcker gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen: Der frisch nominierte SPD-Landtagskandidat und Wahl-Traben-Trarbacher stammt aus dem Ruhrgebiet, einer damaligen Hochburg der Sozialdemokratie. „Mein Vater war Gewerkschafter, ich war auf den 1.-Mai-Kundgebungen schon als Kind mit dabei, und wer aus einer Arbeiterfamilie stammt, ist nah dran an der Sozialdemokratie“, blickt der aus Herne stammende 52-Jährige zurück, der seit sechs Jahren in Traben-Trarbach lebt und dort Vorsitzender des Ortsvereins der SPD ist. Höcker betrieb im Ruhrgebiet eine eigene Ergotherapie-Praxis und ist jetzt am Verbundkrankenhaus in Bernkastel-Kues in leitender Position im Bereich Geriatrie beschäftigt.

Durch seine tägliche Arbeit habe er einen guten Einblick in die Situation des Gesundheitswesens auf dem Land, deshalb ist das auch ein Schwerpunkt, an dem er in Mainz arbeiten will, vorausgesetzt, er schafft den Sprung in den Landtag. „Gesundheitspolitik ist in unserer Region ein ganz wichtiges Thema, vor allem die Versorgung von Menschen, wenn sie alt oder krank werden“, sagt Höcker. Dabei weist er auf die Problematik hin, junge Ärzte mit ihren Familien auf das Land zu locken. „Wir müssen die Lebensqualität auf dem Land gegenüber der Stadt verbessern“, findet Höcker. Er habe bereits einen Strukturwandel im Ruhrgebiet miterlebt, als die Eisen- und Kohleindustrie aufgegeben werden musste. Diese Erfahrungen würden ihm nutzen, wenn er die Situation im Landkreis betrachte. Dabei sei auch das Miteinander von Bedeutung, Solidarität habe er im Ruhrgebiet kennengelernt und gelebt. „Da habe ich mich auch nicht als ,Herner’ empfunden, sondern als ,Ruhrpottler’. Das gilt auch für unsere Region“, sagt Höcker.