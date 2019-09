Bernkastel-Wittlich : SPD-Kreisparteirat tagt

Bernkastel-Wittlich (red) Bettina Brück lädt für Dienstag, 24. September, 19 Uhr, zur nächsten Sitzung des SPD-Kreisparteirates ins Awo-Eck nach Traben-Trarbach in die Kirchstraße 54 ein. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Organisation und Vorbereitung für den Kreisparteitag am 26. Oktober in Klausen, Landtags- und Bundestagswahlen 2021 sowie die Planung weiterer Termine und Veranstaltungen.