Landtagswahl 2021 : Mit einem „Glück auf“ in den Wahlkampf – SPD nominiert Andreas Höcker für den Wahlkreis 22

Wittlich Andreas Höcker ist von der SPD einstimmig als Direktkandidat für den Wahlkreis Wittlich nominiert worden. Deutlich knapper fiel die Abstimmung bei der B-Kandidatin aus.

Er kommt aus dem Ruhrpott, lebt seit sechs Jahren an der Mosel, hat eine 17-jährige Tochter, ist Ergotherapeut im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich und ausgebildeter Happiness-Trainer: Die Rede ist von Andreas Höcker, dem Direktkandidaten der SPD Bernkastel-Wittlich im Wahlkreis 22 für die kommende Landtagswahl. „Es war mir schon immer wichtig, politisch engagiert zu sein“, sagte Höcker bei seiner Vorstellung auf der Deligiertenversammlung. Ihm sei eine Politik der Gerechtigkeit, der sozialen Verantwortung wichtig. Seine Schwerpunkte sieht Höcker in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Es solle dort wieder Arbeitsplätze geben, die Spaß machen. Es dürfe nicht nur Beifall geben, sondern auch Perspektiven und Sicherheit. Höcker hat aber auch die Wirtschaft im Blick, eine gute Infrastruktur wie Verkehrsanbindungen und weiche Standortfaktoren sind aus seiner Sicht wichtig für die Ansiedlung von Unternehmen und den Zuzug von Familien.

Zu Beginn hatte die Kreisvorsitzende Bettina Brück auf die vergangenen fünf Jahre Landespolitik zurückgeblickt. Ihre Partei habe in dieser Zeit viele Dinge realisiert: „Wir haben vieles gemeinsam auf den Weg gebracht.“ Dazu zählte sie Projekte wie den Hochmoselübergang, die Fertigstellung der B 50neu, die Psychiatrie am Standort Bernkastel-Kues und weitere Modernisierungen und Strukturen am Verbundkrankenhaus, Investitionen in die Feuerwehren, Sportstätten, Investitionen in den Hochwasserschutz, Förderungen in Bildungseinrichtungen oder die städtebaulichen Erneuerungen.