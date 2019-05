Politik : Sprechstunde der SPD Wittlich

Wittlich (red) Die SPD Wittlich hat zur Intensivierung des Austauschs mit den Bürgern bis zum Wahlsonntag, am 26. Mai, ein SPD-Wahlbüro in der Burgstraße 32, in Wittlich eingerichtet. Die Bürgersprechstunde mit der Landtagsabgeordneten Bettina Brück findet dort am Donnerstag, 23. Mai, ab 18 Uhr statt.

