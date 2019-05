Parteien : SPD Wittlich lädt zu Diskussion ein

Wittlich Die SPD Wittlich hat bis zum Wahlsonntag ein SPD-Wahlbüro in der Burgstraße 32 in Wittlich eingerichtet. Hier werden regelmäßig Info- und Diskussionsveranstaltungen angeboten. Am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr geht es um das Thema „Kreative und intelligente Flächennutzung im Wittlicher Tal“.