(red) Die SPD Wittlich lädt zum traditionellen Tag der Arbeit, am Mittwoch, 1. Mai, von 14 bis 17 Uhr zum Feiern am Platz an der Lieser ein. Hierbei besteht die Möglichkeit Informationen zum Europa- und Kommunalwahlprogramm zu erhalten sowie die Stadtrats- und Ortsbeiratskandidaten im persönlichen Gespräch kennenzulernen.