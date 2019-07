Workshop : Kurs für Kinder: Schmuck aus Specksteinen herstellen

Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus am Erbeskopf bietet am Samstag, 6. Juli, von 14 bis 16 Uhr einen Kurs zum Specksteinschmuck herstellen an. Die Teilnehmer fertigen aus kleinen Specksteinen individuellen Schmuck.

Der Speckstein ist ein sehr einfach zu bearbeitender Rohstoff, der leicht gestaltet werden kann. Der Workshop für Kinder ab sechs Jahren findet im Hunsrückhaus statt. Die Teilnahmegebühr kostet 9,50 Euro.