Ukraine : Jung, krebskrank und im Krieg

THALFANG Schüler der Grund- und Realschule plus Thalfang sammeln Geld mit einer Aktion für ihre Altersgenossen in der Ukraine.

Die Körper formen sich zum Friedenszeichen. Plakate werden hochgehalten. Darauf bekunden die Grund- und Realschüler in Thalfang ihre Solidarität mit Kindern, die in der Ukraine nicht nur den Krieg ertragen müssen, sondern auch an Krebs leiden.

Rund 1200 Euro kamen mit dem Verkauf von Waffeln, Getränken, einem Nudelschätzspiel und Spenden zusammen. „In den zwei Wochen der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, dass ich diesem Land in der Krise helfen muss, und nicht nur einfach zuschauen“, ist AG-Mitglied Nora Stüber (16) fest entschlossen. Schülersprecher Maximilian Schade (15) will diese Meinung ebenfalls als Vorbild fest vertreten. Der 13-jährige Philipp Kohnmünch gibt zu: „Als der Krieg begann hatte ich schon Angst und war geschockt.“ Shahzoda Kahhoraova (14) findet, dass man was tun muss, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Die Bürgermeisterin der Verbansgemeinde Thalfang, Vera Höfner, macht klar: „Das ist Putins Krieg. Seid auch nett zu russischen Kindern.“