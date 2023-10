Mit Fotos Sperrung der A1 zwischen Hasborn und Wittlich: So hat es mit der Umleitung geklappt

Große Baustellen sorgen oft für komplizierte Umleitungen und für Störungen im Verkehrsfluss. So auch am Samstag und Sonntag in Wittlich, Dorf, Kinderbeuern, Hontheim, Bausendorf und Neuerburg. Denn die A1 ist wegen Bauarbeiten am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Wittlich-Mitte und Hasborn zeitweise gesperrt. Der Netzbetreiber Amprion errichtet derzeit eine neue Höchstspannungsfreileitung zwischen Metternich bei Koblenz und Niederstedem bei Bitburg. Dabei muss am Wochenende die Autobahn gesperrt werden, damit diese im Bereich Wittlich überquert werden kann.