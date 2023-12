Gute Nachricht für Autofahrer Auf der B327 bei Malborn gilt bald wieder freie Fahrt

Wer häufiger auf der Hunsrückhöhenstraße zwischen Hermeskeil und Thalfang unterwegs ist, der musste in den vergangenen Wochen größere Umwege in Kauf nehmen. Denn der direkte Weg ist wegen Sanierungsarbeiten versperrt, die seit Mitte Oktober zwischen Malborn und Hilscheid laufen. Die Orte Dhronecken und Hilscheid sind deshalb seit Wochen von der Bundesstraße aus nicht mehr erreichbar. Jetzt allerdings gibt es gute Nachrichten zur Baustelle: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier kündigt ein baldiges Ende der Vollsperrung an.