Gewerbe : Existenzangst im Alftal: Sperrung der B49 sorgt für lange Wege und viel Unmut

Bengel/Kinderbeuern Erst der Lockdown, jetzt die Sperrung der Bundesstraße 49: In Bengel und Kinderbeuern fürchten Gewerbetreibende um ihre Existenz und Arbeitsplätze.

Denn der Landesbetrieb Mobilität (LBM) lässt für eine Bausumme von 2,2 Millionen Euro die Bundesstraße zwischen den beiden Gemeinden auf einer Länge von 2,1 Kilometern erneuern. Die Asphaltschichten werden dabei erneuert, sagt Peter Braun vom LBM Trier. Zudem werden Fahrbahnteiler an den beiden Ortseingängen erneuert, genauso wie die Entwässerungseinrichtungen, und es werden Ölabscheidesysteme eingebaut. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und der Vielzahl der Arbeiten müsse die Straße während dieser Zeit komplett gesperrt werden. Die Vorschriften zur Absicherung von Arbeitsstellen ließen in diesem Fall Arbeiten unter halbseitiger Sperrung im Wechselverkehr, wie sie beim Betrieb einer Ampel entstehen, nicht zu.

Doch die Sperrung hat massive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. „Für unsere Tankstelle ist das existenzbedrohend“, sagt Stefan Becker vom Fachmarkt Becker in Bengel. Die Tankumsätze seien auf die Hälfte zurückgegangen, und im dazugehörenden Baumarkt und Backshop fehle die Laufkundschaft. „Wegen kleiner Sachen fährt niemand eine große Umleitung“, sagt er. Ihn stört an der Baustelle, dass auf der Straße lediglich „ein paar Sandhaufen“ liegen. „Uns kostet es die Existenz, aber da wird nicht gearbeitet, weil andere Baustellen fertig werden müssen“, sagt er.

Die vom LBM ausgeschilderte Umleitung führt von Bengel über das Höllental bis kurz vor Alf, dann über Bad Bertrich und Hontheim wieder nach Kinderbeuern: Eine einfache Strecke von 28 Kilometern statt der sonstigen 2,2 Kilometer. Gerd Vockensperger, dessen Frau eine Gaststätte im Kloster Springiersbach betreibt, kritisiert die Ausschilderung, die in Alf den Eindruck erweckt, als seien Bengel und das Kloster nicht mehr erreichbar. Die Folge: Es kommen keine Touristen mehr von der Mosel. „Das Kloster ist völlig abgeschnitten. Kein Mensch kommt hin“, sagt er und fordert: „Wenigstens in der touristischen Zeit sollte eine Ampelschaltung eingerichtet werden.“

Die betroffenen Gemeinden haben offensichtlich das Problem erkannt und deshalb auf Wirtschaftswegen zwei Umleitungsstrecken eingerichtet: Von Bengel nach Kinderbeuern oberhalb der B 49 über einen asphaltierten Radweg, in entgegengesetzter Richtung im Tal auf dem sogenannten Josefsweg. Doch das hat die Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord jetzt untersagt. Denn der Josefsweg führt durch ein Gelände, in dem der Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel drei Brunnen zur Trinkwasserversorgung betreibt. Und die obere Wasserbehörde fürchtet eine mögliche Verschmutzung der Brunnen durch Benzin, Diesel oder Öl, sagt Verbandsvorsteher und VG-Bürgermeister Marcus Heintel, der mehrfach mit Vertretern der Behörde gesprochen hat. „Die SGD hat das definitiv untersagt“, sagt er. An einem Brunnen gehe der Josefsweg lediglich einen Meter vorbei. Bei der kleinsten Kontamination müsse der Brunnen für eine möglicherweise sechsstellige Summe saniert werden. „Wer übernimmt dafür die Verantwortung?“, fragt Heintel.

Thomas Vogt vom Kaufhaus Vogt in Kinderbeuern hat bis jetzt keine nennenswerten Einbußen, doch durch den Wegfall der Umleitungsstrecke Josefsweg könnte sich das ändern, sagt er. „Die Umleitung ist sehr lang, da könnte sich was verschlechtern“, sagt er. Die Fahrtmöglichkeiten über die Wirtschaftswege sollten erhalten bleiben. „Da profitieren alle davon“, sagt er.

Was sagt die bauausführende Firma Juchem aus Ürzig zu den Aussagen, an der Baustelle würde nur zögerlich gearbeitet? Bauleiter Michael Stülb weist diese Vorwürfe zurück. „Wir sind mit einer sehr starken Kolonne vor Ort“, sagt er. In der vierten Woche seien bereits 1900 Meter Kanalrohr verlegt worden. Derzeit seien drei Bagger im Einsatz. „Es geht richtig voran“, sagt er. Es sei die sinnvollste Lösung, erst die Kanalrohre zu verlegen und dann an der Straße zu arbeiten. Man habe extra nach den Betriebsferien begonnen, damit die Arbeiten während dieser Zeit nicht ins Stocken geraten.