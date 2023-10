Straße bekommt neue Asphaltdecke Sperrung zwischen Malborn und Hilscheid: Teilstück der B327 wird ab Montag saniert

An der Hunsrückhöhenstraße zwischen Malborn und Hilscheid rücken ab Montag, 16. Oktober, die Baumaschinen an. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mitteilt, soll dort mit Sanierungsarbeiten begonnen werden. Betroffen ist ein rund 1,5 Kilometer langer Abschnitt der B327 zwischen Malborn und der Einmündung nach Hilscheid, der für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt wird. Der LBM rechne mit etwa zwei Monaten Bauzeit, teilt die Behörde in ihrer Pressemitteilung mit. Auf Hinweisschildern an der B327, mit denen die Baustelle bereits angekündigt wird, ist dagegen die Bauzeit nur mit einem Monat bis Mitte November angegeben.