In zwei Bauabschnitten Sperrung im Hunsrück bei Berglicht: Landestraße 155 wird saniert

Der direkte Weg von Berglicht über die Landesstraße in Richtung Gielert ist seit Mittwoch versperrt. Das hat einen guten Grund. Die Strecke wird auf etwa vier Kilometern Länge saniert, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mitteilt. Die Nachricht an die Presse erfolgte allerdings erst am Donnerstag – weshalb die Sperrung einige Verkehrsteilnehmer überrascht haben dürfte.