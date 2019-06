Polizei : Spiegel gestreift und davongefahren

Wittlich-Bombogen/Greimerath Zwei Autos streiften sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der K 25. Dabei kam es zu Schäden an den Spiegeln. Das teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Unfallver­ursacher flüchtete. Ein 50-Jähriger war mit seinem Ford aus Bombogen kommend in Richtung Greimerath unterwegs. Ein entgegenkommendes blaues Auto soll laut Polizei im Begegnungsverkehr die Fahrspur geschnitten haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfallver­ursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sein Fahrzeug dürfte ein blauer Skoda gewesen sein.