Kinder : Spielfest in der Lorettahalle

Spielfest in der Lorettahalle

Traben-Trarbach (red) Aufgrund einer Gemeinschafts-Aktion für saubere Spielplätze in Traben-Trarbach gab es ein abschließendes Spielplatzfest. Die Spielplätze der Stadt sollten durch eine Rallye besonders belebt werden.

Mit dem Erlös des Verkaufs von Kuchen, Waffeln und Getränken sollen weitere Anschaffungen für die Spielplätze gemacht werden. Leider spielte das Wetter nicht mit. Doch es gab eine Alternative: Das Orga-Team stellte in nur 24 Stunden einen Indoor-Spielplatz in der Lorettahalle auf die Beine. Viele Kinder und Eltern verbrachten dort einen schönen Nachmittag: Die Kinder tobten sich freudig in der Hüpfburg aus. Eine Foto-Box, Kinderschminken, Eierlaufen, Dosenwerfen oder Glücksrad sorgten für Abwechslung und Spaß. Bei der Verlosung konnte jedes Kind, welches bei der Indoor-Rallye teilgenommen hatte, einen Preis mit nach Hause nehmen. Die Arbeit wurde mit einem Erlös von 453,57 Euro belohnt. Zudem gibt es Überlegungen, eine solch erfolgreiche Veranstaltung jedes Jahr für einen guten Zweck auszurichten und den Erlös den Kindern und Jugendlichen der Stadt Traben-Trarbach zu Gute kommen zu lassen. Foto: Katja Arenz