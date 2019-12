In der Französischen Straße : Spielplatz offiziell eröffnet

Bürgermeister Joachim Rodenkirch (3.v.r.) und André Engel (4.v.r.) mit den Eltern, die bei der Planung und Gestaltung des Spielplatzes aktiv eingebunden waren (Foto: Susanne Spoddig). Foto: TV/Susanne Spoddig

Wittlich (red) Der Kinderspielplatz in der Französischen Straße in Wittlich ist kürzlich offiziell durch Bürgermeister Joachim Rodenkirch eröffnet worden. Trotz des regnerischen Wetters nahmen zahlreiche Kinder und Eltern an der Eröffnung teil.

