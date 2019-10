Kinder : Spielplatzfest in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (red) Zum Abschluss einer Eltern/Kinderinitiative der Kita Schatzinsel Traben, der Grundschule Traben, der Realschule plus sowie ehrenwerten Helfern findet am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr ein Spielplatzfest statt.

Die Kinder der Grundschule stellten künstlerisch ihren Ärger über die Zustände auf den Spielplätzen dar. Alle Bilder der Grundschulkinder wurden auf Banner gedruckt, die an allen Spielplätzen in Traben Trarbach ausgestellt werden. Die Schüler der Realschule plus setzten sich für einen -Dreck-weg-Tag ein und säuberten Spielplätze und Anlagen in der Stadt Traben Trarbach.