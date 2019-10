Aktion : Spielplatzhütte wird zur bunten Villa

Foto: Armin Surkus-Anzenhofer. Foto: TV/Armin Surkus-Anzenhofer

Landscheid (red) 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben an der 12-Stunden-Aktion „Jetzt schlägt’s 12“ der Messdiener Landscheid teilgenommen. Mit Farben, Palettenmöbeln, Energie und Engagement verwandelten sie vom Startschuss um 8 Uhr an das alte Spielplatzhäuschen in den neuen Begegnungsort „Villa Kunterbunt“.

