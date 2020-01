Sport : Spielvereinigung bietet zwei Zeltlager an

Minderathrlittgen/Hupperath (red) Die junge Vorstandsmannschaft der Spvgg Minderlittgen–Hupperath um den Vorsitzenden Matthias Simon hat ihre Planungen „Version 2020“ abgeschlossen. So werden diesmal sogar zwei Zeltlager angeboten.

Neben dem bewährten Pfingstzeltlager rund um den Bolzplatz in Hupperath wird in Bollendorf im Juni 2020 ein weiteres Zeltlager folgen. Die Ferienaktion Lehmdorf gemeinsam mit dem Musikverein Hupperath wird wieder im Juli organisiert. Maifest und Sportfest sind feste Termine des Vereins. Außerdem wird im August 2020 wieder ein Tennis-Dorfturnier gespielt. Mit der Jugendversammlung als Kombipack (Fahrt zur Bowlingbahn und Trampolino nach Trier) sollte das Jahr starten. Die Jahreshauptversammlung mit Ehrungen findet am Samstag, 18. Januar, in Hupperath statt. Das Foto zeigt den Vorstand der Spielvereinigung. Foto: Willi Brandt