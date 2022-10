Essen und Trinken : Spirituosen am Fluss: Die Mosel brennt, den Gästen schmeckt’s

Kerstin und Detlef Müller aus Kröv an ihrer Obstbrenn­anlage. Foto: Strouvelle Christoph

Kröv 20 Obstbrennereien beteiligen sich an den Brennertagen entlang der deutschen Mosel. Wir haben uns bei einem der Betriebe umgeschaut – Weingut und Brennerei Müllers in Kröv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

Samstagnachmittag im Weingut und Brennerei Kerstin und Detlef Müllers in Kröv. Vorsichtig nippt Stefan Grund­höfer an einem Schnaps aus Winter­pflaume, seine Frau testet einen Kräuter­likör. „Schmeckt gut“, kommt sofort die Rückmeldung nach den ersten Schlucken aus den Gläsern, die Detlef Müllers den beiden ausgeschenkt hat.

Das Ehepaar Müllers beteiligt sich an diesem Wochenende an den Brennertagen. 20 Betriebe entlang der Mosel von Saarländischen Brennereimuseum in Tettingen bis nach Koblenz-Güls sind dabei unter dem Motto „Die Mosel brennt“. Der Hintergrund: Nicht nur der Weinbau, sondern auch die Brennerkunst prägt die Mosellandschaft der Region, heißt es in der Werbung für diese Veranstaltung. Die Regional­initiative Mosel habe es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, das Destillieren als traditionelles Kultur­gut der Region zu erhalten und zu fördern.

Ursprünglich an der luxemburgischen Mosel gestartet, sind die Brennertage inzwischen auch auf den deutschen Teil des Flusses ausgeweitet worden. Auch die Grundhöfers aus Trier sind diesmal in Richtung Mittelmosel gereist. „Wir wollen, dass uns was zum Produkt erzählt wird. Wir wollen wissen, wer den Brand macht und wie er es macht“, sagen die beiden. Nicht nur in Kröv, auch an anderen Stationen wollen sie an diesem Tag Halt machen.

Kerstin und Detlef Müllers sind in Kröv schon lange als Brenner aktiv. Ihren Betrieb haben sie mit Lohnbrennerei aufgebaut. Als dies wegen Gesetzes­änderungen nicht mehr wirtschaftlich wurde, haben sie umgesattelt und stellen jetzt zahlreiche Brände her, die sie selbst vermarkten. Angefangen vom Mosel­trester in verschiedenen Ausführungen über Streu­obstbrände, Premiumbränden, Gin und Sprit of Fruits – hier werden die Obstbrände mit Fruchtsaft verfeinert – bis hin zu 16 verschiedenen Likören.