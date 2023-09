Vinothek, Produktion und mehr Spitzen-Winzer Markus Molitor plant Weingut-Neubau

Im vorgestellten Entwurf schmiegt sich die Vinothek oberhalb von Kloster Machern an die Hangkante an, während Produktionshallen und Empfangs- sowie Veranstaltungsflächen von der Mosel aus gesehen auf der Rückseite des Hangs liegen. Sie verschwinden somit in der Landschaft. Beeindruckend soll später der Blick von der Vinothek über den Wingert hinab zur Mosel sein.

Foto: TV/Wandel Lorch Götze Wach