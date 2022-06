Gastronomie : „Gault&Millau“: Das „Waldhotel Sonnora“ zählt zu den besten Restaurants

Foto: christopher arnoldi

Spitzenbewertung für Gastronomie aus der Region: Das „Waldhotel Sonnora“ gehört nach Einschätzung des Restaurantführers „Gault&Millau“ zum Top-Trio der deutschen Spitzengastronomie. Und auch ein weiteres Restaurant aus der Region ist ausgezeichnet worden.

Das Waldhotel Sonnora in Dreis im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist nach Einschätzung des Restaurantführers Gault&Millau erneut Teil der deutschen Spitzengastronomie. Es wurde von den Restauranttestern mit der Höchstnote von fünf Kochhauben und Prädikat ausgezeichnet. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gastronomieführers für 2022 hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Die anderen beiden sind demnach das Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen sowie das Victor’s Fine Dining by Christian Bau im saarländischen Perl.

Schon in der vorherigen Ausgabe war das Sonnora-Team unter Küchenchef Clemens Rambichler top bewertet worden. Und mit Thomas Schanz findet sich ein weiterer Koch aus der Region ebenfalls in der Spitzenliga wieder: In der Gruppe der höchstbewerteten Restaurants ist erstmals das „Schanz“ in Piesport an der Mosel platziert. Es war in der vorherigen Ausgabe noch mit vier Hauben bewertet worden. Sowohl Schanz als auch Rambichler können damit eine weitere Ehrung ihrer Arbeit in diesem Jahr für sich verbuchen: Beide Köche waren bereits im April im „Guide Michelin“ mit drei Sternen ausgezeichnet worden.

Auszeichnungen für Restaurants in der Region Trier

Im Gault&Millau-Gastronomieführer sind in der neuesten Ausgaben zudem weitere Restaurants aus der Region vertreten: Jeweils drei Hauben erhielten das Becker‘s in Trier, Rüssels‘s Landhaus in Naurath, Le Temple in Neuhütten sowie das Wein- und Tafelhaus in Trittenheim. Mit zwei Hauben wurden das Gasthaus zur Malerklause in Bescheid, Kucher`s Gourmet in Darscheid, Schloss Monaise in Trier und Schloss Niederweis ausgezeichnet. Das Restaurant Rittersturz in Veldenz, das Belle Epoque in Traben-Trarbach und Heim‘s Restaurant in Reil erhielten jeweils eine Haube.

Koch des Jahres kommt aus Berlin

Der „Koch des Jahres“ in der neuen Ausgabe des Gault&Millau-Gastronomieführers kommt in diesem Jahr aus Berlin. Ausgezeichnet wurde Dylan Watson-Brawn vom Restaurant „Ernst“. Das Restaurant habe im fünften Jahr seines Bestehens zu einer handwerklichen und konzeptionellen Reife sowie konsequenten Individualität gefunden, „wie sie nicht nur hierzulande höchst selten ist“, schrieben die Restauranttester.

Zur Patissière des Jahres kürten die Tester Larissa Metz vom „Favorite Restaurant“ in Mainz. Ihre aufwendigen Desserts von „klassischer Eleganz“ zeigten „herausragendes handwerkliches Können und große Finesse“, hieß es. Mit ihren 27 Jahren gehöre Metz bereits in die erste Riege der deutschen Patissiers.

Welche Bedeutung der Gault&Millau hat

Der „Gault&Millau“ empfiehlt nach eigener Aussage die 1000 besten Restaurants in Deutschland. Rund 100 Restaurants wurden neu aufgenommen. Der „Gault&Millau“ gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.

Eine wesentliche Veränderung nimmt der Gault&Millau bei seinen Restaurantbewertungen vor, indem er künftig auf eine Punktevergabe verzichtet. Mit dem System der „Toques“ - der klassischen Kopfbedeckung der Köche - verfüge der Guide von jeher über ein bewährtes System der Einordnung, welches das breite Spektrum der Gastronomie von den weltbesten Restaurants bis zu ausgezeichneten Empfehlungen differenziert abbilde, hieß es zur Begründung. Herausragende Restaurants innerhalb ihrer Kategorie werden künftig farblich kenntlich gemacht - indem sie rot hervorgehoben werden. Der „Guide Michelin“ vergibt ein bis drei Sterne für bewertete Restaurants.

(dp)