Gastronomie : Spitzenkoch wird Küchenchef im Schloss Lieser

Lieser Der 33-jährige Wolfgang Preßler war zuvor im Ritz Carlton Wolfsburg tätig. Im Sommer soll die Luxusherberge Schloss Lieser endgültig öffnen - mit ihm als neuem Küchenchef.

Der Coutdown läuft. Nur noch wenige Wochen, dann geht eines der spektakulärsten Hotelprojekte in der Region an den Start. Die Luxusherberge Schloss Lieser soll im Sommer öffnen. Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest, aber diesmal scheint es, nachdem der Eröffnungstermin mehrmals verschoben wurde, endgültig zu sein. Denn am 1. Juni wird Wolfgang Preßler seinen Job als Küchenchef im Schloss Lieser antreten. Preßler ist in der Gourmetszene inzwischen ein bekannter Mann. Der 33-jährige ist Sous Chef des Jahres, gekürt vom Fachmagazins rolling pin. Über 9400 Mitarbeiter der deutschen Gastronomie- und Hotellerie hatten bei einem Online-Voting mitgemacht. Der gebürtige Österreicher stand früh in Küchen von Hongkong und Wales. Mit nur 20 Jahren wanderte er nach Deutschland aus. Dort kochte er unter anderem als Sous Chef in Johann Lafers Stromburg, im Le Val d‘Or. 2012 fing er im Aqua, dem Restaurant des The Ritz Carlton Wolfsburg an.