Restaurant-Ranking : Zwei Gourmet-Tempel aus der Region Trier unter Deutschlands Top-Restaurants

Die Sterneköche Clemens Rambichler vom Waldhotel Sonnora Dreis (links) und Thomas Schanz vom schanz.restaurant.hotel in Piesport. Foto: Hans Kraemer

Dreis/Piesport Zwei Spitzenrestaurants aus der Region Trier zählen zu den besten in Deutschland. Sie rangieren unter den Top 3 im Restaurant- & Gasthausguide des Gourmetmagazins Falstaff.

Bei Feinschmeckern sind sie schon lange weit über die Region Trier und Deutschlands hinaus bekannt als Spitzenrestaurants: Das Waldhotel Sonnora in Dreis und das schanz.restaurant.hotel in Piesport. Jetzt hat das Gourmetmagazin Falstaff erstmals einen Restaurant- und Gasthausguide für die besten Restaurants Deutschlands präsentiert. Rund 1850 Betriebe haben es in den Gastroführer geschafft.

Zwei Drei-Sterne-Häuser auch unter den Top 3 in Deutschland

Ganz vorne dabei das Drei-Sterne-Restaurant Waldhotel Sonnora, das sich Platz 2 mit dem Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig teilt (jeweils 99 von 100 zu vergebenden Punkten und vier Falstaff-Gabeln). Beide Restaurants hatten es kürzlich unter die bestplatzierten Restaurants des internationalen Rankings „La Liste“ 2023 geschafft.

Dicht dahinter das schanz.restaurant.hotel in Piesport, das im Falstaff-Ranking auf 98 Punkte und 4 Gabeln kommt und sich damit auf Platz 3 in guter Gesellschaft mit Top-Restaurants in Baiersbronn und Berlin befindet. 2022 erhielt Thomas Schanz den dritten Michelin-Stern.

Bewertung in vier Kategorien

Unter den Top 10 landete auch das Louis Restaurant in Saarlouis mit 95 Punkten. Zu den besten Restaurants in Deutschland kürte das Magazin das Aqua im Ritz-Carlton in Wolfsburg und das Restaurant Schwarzwaldstube im baden-württembergischen Baiersbronn. Gastronom des Jahres wurde Robin Pietsch aus Wernigerode.

Bewertet wurden die Betriebe jeweils im Falstaff-System in vier Kategorien: Essen, Service, Getränke und Ambiente. In der Liste der Toplokalitäten finden sich urbane Szenetreffs ebenso wie schicke Gourmetlokale, urige Wirtshäuser und Veggie-Restaurants.