Spenden für kranke Kinder Benefiztour mit Sport-Promis kommt im Juli nach Morbach – Wie Firmen und Vereine helfen können

Seit Gründung der Benefiz-Radtour 1996 sind mittlerweile mehr als sieben Millionen Euro für kranke und hilfsbedürftige Kinder in Rheinland-Pfalz gesammelt worden. Neben der dreitägigen Fahrt organisieren Kümmerer wie Johnny Klein in ihren Heimatregionen das ganze Jahr über Spendenaktionen. Für den Stopp in Morbach möchte Klein schon jetzt für eine rege Beteiligung bei Firmen, Vereinen und Institutionen werben. Dafür organisiert er am Freitag, 23. Februar, 18.30 Uhr im Haus der Begegnung in Morbach (ehemals Winterschule) einen Infoabend. Dort soll es darum gehen, wie Vereine, Interessengemeinschaften und auch einzelne Bürger Sammelaktionen auf die Beine stellen können. Die Möglichkeiten reichen von Spendenläufen an Schulen über kurze Spenden-Radtouren bis hin zu Sammelaktionen bei der Kirmes im Heimatdorf: „Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Klein.