Sportfest : Heckenland lädt zum Sportfest ein

Niersbach (red) Das Sportfest der Spielgemeinschaft Heckenland findet von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, am Sportplatz in Niersbach statt. Auf dem Programm stehen am Freitag, ab 18 Uhr die Begegnungen Betriebsmannschaft S+D Zemmer gegen SV Hetzerath II und ab 19.45 Uhr SG Vulkaneifel gegen SV Hetzerath I.

Am Samstag sind ab 13.15 Uhr zu sehen: B-Jugend: JSG Untere Salm gegen SV Hetzerath, 15 Uhr SV Dudeldorf gegen SV Föhren III, 16.45 Uhr SG Heckenland Niersbach gegen SV Föhren II, 18 Uhr AH Niederkail gegen AH Preist, 19.45 Uhr AH Heckenland gegen AH Dreis.

Das Beach-Volleyball Turnier startet um 21 Uhr. Anmeldungen sind vor Ort bis 20.30 Uhr möglich.