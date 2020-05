Veranstaltung : Erbeskopf-Marathon: Sie wollten bis zum Schluss, aber denn mussten sie doch absagen:

THALFANG Die Sportfreunde Hochwald Thalfang haben den Erbeskopf-Marathon absagen müssen: Das Bike-Festival der Superlative zog in den vergangenen Jahren Hunderte Fahrer in den Hunsrück – und noch mehr Zuschauer.

Von Jahr zu Jahr wuchs die Teilnehmerzahl des Erbeskopf-Marathons stetig an. Was vor knapp zwei Jahrzehnten als Testballon gestartet worden war, ist inzwischen ein sportliches und touristisches Top-Ereignis geworden. In den meisten nationalen und internationalen Event-Kalendern geführt, auf den Internet-Seiten von Kommunen, Tourismus-Verbänden und Vereinen immer wieder gepriesen und hervorgehoben: Mehr als 800 Teilnehmer – zum Teil von weit her angereist und daher auch auf Übernachtungsmöglichkeiten angewiesen – hatten sich 2019 eingeschrieben. Organisatorisch für die Thalfanger, die das alles ehrenamtlich stemmten, ein Mammutprojekt. Eines, dessen Verwirklichung sie sich mit Haut und Haaren verschrieben hatten und das sie auch bis zuletzt nicht so einfach aufgeben wollten. „Mitte Mai werden wir uns entscheiden“, hatte Organisationschef Torsten Rode unserer Zeitung noch Anfang April gesagt. Und dabei durchaus optimistisch geklungen, dass man auch die 18. Auflage in Folge des großen Mountainbike-Festivals würde inszenieren können.Schließlich hatte man sich über Monate hinweg zuvor mit einem neuen Konzept auseinandergesetzt, nachdem es wegen des Nationalparks nicht mehr möglich war, bisher bekannte Routen und Trails einzuschlagen. Bis weit hinein in den benachbarten Kreis Trier-Saarburg waren mit den dortigen Ortsbürgermeistern, Forstämtern oder befreundeten Vereinen neue Routen erkundet, bewertet und zum Teil auch schon „abgesegnet“ worden. „Wir waren überall willkommen, wo wir auch angeklopft hatten. Umso bedauerlicher, dass wir jetzt absagen mussten“, bedauert Rode.