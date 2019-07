Fest : Sportverein lädt zum Jubiläumsfest „Jahrhundersommer“ ein

Gonzerath (red) Der Sportverein Gonzerath feiert sein 100-jähriges Vereinsbestehen. Das große Jubiläumssportfest von Freitag, 19. Juli, bis Montag, 22. Juli, steht unter dem Motto „Jahrhundertsommer“. Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Kleinfeldturnier der Freizeit- und Betriebsmannschaften.

Anmeldungen sind per E-Mail an andreas.donell@svgonzerath.de möglich. Das Startgeld beträgt 20 Euro und wird unter den teilnehmenden Mannschaften ausgespielt. Am Freitag ab 20 Uhr rockt die Band „Die Toten Ärzte“ (Foto) die Bühne. Das Programm am Samstag beginnt um 13 Uhr sportlich mit den Gemeindepokalturnieren. Ab 20 Uhr startet die Kölsche Nacht mit Live-Musik von „De‘ Hofnarren“. Am Sonntag ist ab 10 Uhr der große Festkommers zum Jubiläum mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein Morbach. Neben der Begegnung SV Eintracht Trier gegen SV Morbach gibt es auch ein Kinderprogramm. Am Montag spielt ab 19 Uhr der SC Idar-Oberstein gegen den FSV Salmrohr. Ab 20 Uhr gibt es Partymusik mit der Band The Roxx. Der Eintritt ist frei.