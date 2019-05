Fest : Altricher feiern Kirmes

Altrich (red) Der Sportverein Altrich lädt für Samstag, 1. Juni, bis Sonntag, 2. Juni, zur Altricher Dorfkirmes auf dem Kirmesplatz an der Altreia-Halle ein. Die Tanzband „The4Senses“ mit der Sängerin Cati Glowka spielt am Samstagabend.

Am Sonntag beginnt das Programm mit dem Kirmes-Hochamt. Nach dem Frühschoppen gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Am Nachmittag werden verschiedene Aktionen für Kinder angeboten. Am Abend unterhalten der Männergesangverein, der Pia-Chor aus Altrich und der Musikverein Altrich die Gäste musikalisch.