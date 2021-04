Vereine : Ein neues Vereinshaus für die Wittlicher Kicker

So sieht das Vereinshaus am Stadion am Bürgerwehr aktuell aus. Ab Juni soll ein neues gebaut werden. Foto: Christina Bents

Wittlich Die Holzhütte, die am Kunstrasenplatz Wittlich als Vereinshaus dient, ist in die Jahre gekommen. Der Sportverein setzt sich seit vielen Jahren für ein neues ein. Mit Unterstützung von Rot-Weiß Wittlich konnte die Stadt jetzt überzeugt werden. Im Juni starten die Arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von bents

Ein Hingucker ist das Vereinshaus der Fußballvereine am Sportzentrum Wittlich wirklich nicht. Es ist ein langgezogenes Holzhaus, das seine besten Tage schon lange hinter sich hat. Werbung, Abstandsschilder und das Vereinslogo des SV Wittlich sind angebracht, neue Farbe würde nicht schaden. Plastikstühle stehen unter der teilweisen Überdachung, Bierzeltgarnituren liegen zusammengeklappt dort. Ein großes Schild „Stadion Am Bürgerwehr“ zeigt an, wo man sich befindet.

Eine Möglichkeit sich in einem Innenraum aufzuhalten gibt es nicht, denn ein Mehrzweckraum fehlt. Die Toiletten sind ein gutes Stück unterhalb des Platzes bei den Umkleiden, wo sie für die Zuschauer kaum zu sehen sind. Da sind viele Vereine in der Region weiter. Sie haben in den meisten Fällen aus Stein gebaute Vereinshäuser, bei denen sich an die Umkleiden ein Mehrzweckraum mit Küche und Toiletten anschließt.

Das sieht auch Franko Zwang vom SV Wittlich so, der in den vergangenen Monaten die Ausschüsse und den Stadtrat angeschrieben hat, um auf den dringenden Handlungsbedarf hinzuweisen. Er sagt: „Das ist so nicht mehr zeitgemäß. Wir haben zwei Mannschaften, Rot-Weiß hat zwei Mannschaften und es gibt 17 Jugendmannschaften, die hier spielen. Da müssen sich die Besucher und Spieler im Winter auch mal im Mehrzweckbereich aufhalten können, und wir brauchen hier unten eine Küche, aus der wir Kleinigkeiten anbieten können und Toiletten.“ Weiter erklärt er: „Das ist seit Jahrzehnten überfällig.“

Ähnlich sieht das Hakan Yigit von Rot-Weiß Wittlich. Er berichtet: „Der Kunstrasenplatz wird sehr viel genutzt. Hier kommen auch Jugendmannschaften aus anderen Bundesländern. Da muss was getan werden.“ Schließlich hat der Diplom-Ingenieur einen Plan gemacht und eine Bauvoranfrage eingereicht, die positiv entschieden wurde.

Das neue Gebäude, mit dessen Bau im Juni begonnen werden soll, ist 29 Meter lang und 7,5 Meter breit. Es soll ein Stück unterhalb des jetzigen Gebäudes, das abgerissen wird, stehen. Menschen mit Beeinträchtigungen können es so besser erreichen. Herzstück wird ein 90 Quadratmeter großer Mehrzweckraum sein, in dem auch Fortbildungen und Sitzungen stattfinden können. Dazu kommt eine Küche mit einem kleinen Kioskbereich. Für die beiden Wittlicher Vereine und die Jugendmannschaften sind Abstellräume vorgesehen. Behindertengerechte Toiletten werden ebenfalls im Gebäude zu finden sein. Die Gesamtfläche wird 220 Quadratmeter betragen. Dazu kommt über eine Länge von 28 Metern eine 1,50 Meter breite Überdachung.

So soll das neue Vereinshaus des SV Wittlich aussehen. Foto: Christina Bents