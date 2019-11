Tradition : Wo die Mühlen noch heute klappern

Bengel Landmarke Springiersbacher Mühlen bei Bengel: Seit fast 300 Jahren kann mit Wasserkraft Korn gemahlen werden.

Jetzt ist Walter Debald quasi der Müller der Springiersbacher Kloster- und Ölmühle. Auf Wanderschaft gehen muss der 69-Jährige aber nicht. Als Bürgermeister der Ortsgemeinde Bengel (bis Frühjahr 2019), zu der Springiersbach mit der Kloster- und der Ölmühle gehört, sorgte Debald dafür, dass die historischen Betriebe restauriert wurden und heute voll betriebsfähig Einblick in die Lebensweise in vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten und die Technikgeschichte geben.

Für Wanderer sind die Springiersbacher Mühlen, prägnant an der Bundesstraße 49 durchs Alftal an die Mosel an der Einmündung zum Kloster Springiersbach gelegen, ein lohnendes Ziel. Das Café der neben den Mühlen liegenden Straußenfarm des Artisten, Clowns und Comedian Christoph Engels ist zwar momentan geschlossen und das weitläufige Gelände steht zum Verkauf (siehe Extra), aber Debald erzählt gerne, anschaulich und kurzweilig über die Mühlen und das Leben im Alftal in früheren Zeiten.