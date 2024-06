Direkter Vergleich Spritpreise an der Autobahn: ADAC-Warnung gilt auch für die A1

Die Urlaubszeit steht bevor. Spätestens mit Beginn der Sommerferien in zwei Wochen werden viele wieder mit dem Auto in den Urlaub fahren. Und mal Hand aufs Herz: Wer schaut bereits vor der Abfahrt auf entsprechende Apps, die anzeigen, wo man unterwegs am günstigsten tanken kann? Wohl die wenigsten. Die meisten werden bei einer Rast an einer Autobahn ihr Auto auftanken.