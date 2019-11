Veranstaltung : Spritziger Abend mit 21 Weinen und Gedichten

Traben-Trarbach (red) Großartige Weinprobe mit ebensolchen Tropfen: Mehr als 80 Gäste hatten sich im gemütlichen Awo-Haus in Traben eingefunden und erlebten mit Moderator und Kommentator Uwe Pieper aus Enkirch einen spritzigen und anregenden Abend, der mit einem Glas Sekt eröffnet wurde.

„Unsere Sekte müssen sich deutschland- und weltweit nicht verstecken“, merkte Pieper an. Viel Wissenswertes vermittelte er über die Weine und ihre Erzeuger, die großzügig Proben für eine gute Sache – der Erlös kommt dem Ortsverein zugute – zur Verfügung gestellt hatten.„Diese Weinprobe ist super organisiert und richtig anspruchsvoll, man lernt hier sehr viel dazu“, meinte ein Gast anerkennend. Weinfreunde waren sogar aus dem Spreewald gekommen und erfreuten sich an 21 Proben der Jahrgänge 2017 und 2018. Der gesellige Abend wurde literarisch angereichert von fröhlichen Weinsprüchen und Gedichten, die Günter Oberle, Wolfgang Pufal und Günter Franz vortrugen. Musikalisch bezauberte Anna-Lena Pieper mit sanften Klängen am E-Piano, und für Stimmung im Saal sorgte Karl-Heinz Heinrich am Akkordeon. Renate Braband, Uschi Weber, Ursula Ewein und Birgit Pieper (von links), hier mit Moderator Uwe Pieper, waren die guten Geister, die allen Gästen die Gläser füllten. Foto: Gerda Knorrn-Belitz