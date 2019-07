Fest : Kirmes mit Akustik-Konzert

Acoustic4. Foto: Trierischer Volksfreund/Föhr&Knoll

Longkamp (red) Die St. Andreas Kirmes in Longkamp wird von Samstag, 13. Juli, bis Montag, 15. Juli, auf dem Festplatz gefeiert. Die Akustik-Coverband „acoustic4“ (Foto) sorgt am Samstag ab 20 Uhr mit mehrstimmigem Gesang und vier akustischen Instrumenten für Stimmung. Das Programm am Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 11 Uhr in der Pfarrkirche, mitgestaltet vom Kirchenchor Cäcilia.

