Feier : St. Anna-Fest in kleinerer Form

Bernkastel-Kues (red) Das traditionelle St. Anna-Fest der Kolpingfamilie St. Michael Bernkastel-Kues muss wegen der Bauarbeiten am Michaelsturm in einer kleineren Form stattfinden. Die Veranstaltung beschränkt sich in der Hauptsache auf das Haus St.

Michael neben der Pfarrkirche. Am Samstag, 27. Juli, findet ab 14 Uhr die Eröffnung des Straßen-Cafes mit Getränken, Wurstverkauf und musikalischer Unterhaltung mit den Altstadtmusikanten statt.