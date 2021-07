Feier : St.-Anna-Glocke von 1499 läutet zum Festgottesdienst

Bernkastel-Kues Auch in diesem Jahr muss das traditionelle St.-Anna-Fest an der Michaelskirche in Bernkastel wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Es finden am Wochenende nur die kirchlichen Feierlichkeiten statt.

Am Sonntag, 25. Juli, beginnt der Festgottesdienst um 10.45 Uhr unter den üblichen Sicherheitsvorschriften in der Stadtpfarrkirche St. Michael. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Kirchenchor St. Michael Bernkastel unter der Leitung von Josef Thiesen.

Im Festgottesdienst wird auch die große St.-Anna-Kerze gesegnet, die schon seit vielen Jahren von der Bernkasteler Kolpingfamilie gestiftet wird.