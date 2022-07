Musik : Werke von Hermann Schröder im Mittelpunkt bei Orgelkonzert in St. Briktius in Kues mit Jakub Kapala

Organist Jakub Kapala in der Kirche St. Briktius in Bernkastel-Kues. Foto: Janett Philipps

Bernkastel-Kues In der St.-Briktius-Kirche in Bernkastel-Kues fand am Freitag ein Konzert des Organisten Jakub Kapala statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Janett Philipps

Den Abend eröffnete Dekanatskantor Michael Meyer, Mitglied des künstlerischen Beirats der Hermann-Schröder-Gesellschaft, mit einer kurzen Übersicht zur Geschichte der Orgel von St. Briktius. An ihr hat Kapala bei dieser Gelegenheit erstmalig in einem Konzert alle neuen, general­­überholten oder restaurierten Register gezogen.

Organist Jakub Kapala in der Kirche St. Briktius in Bernkastel-Kues. Foto: Janett Philipps

Gleichzeitig wurde Hermann Schröder geehrt, ein Sohn der Stadt Bernkastel-Kues. Ein Komponist, der laut Hermann-Schröder-Gesellschaft zu den wichtigsten der katholischen Kirchenmusik im 20. Jahrhundert gehört. Denn der 24-jährige Organist Jakub Kapala, der aus Polen stammet, ist erster Preisträger des Hermann-Schröder-Orgelwettbewerbs 2021.

Mit Werken von Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach und Heinrich Scheidemann bot er eine vielschichtige Auswahl seines virtuosen Könnens. Das Haupt­augenmerk legte er aber auf Schröder, mit dem er sich durch ein ganzes Kirchenjahr spielte, bevor er mit „Präludium und Fuge a-Moll“ von Johannes Brahms schloss.