Freizeit : Petri Heil zur bestandenen Fischerprüfung

Bernkastel-Wittlich (red) Die staatliche Fischerprüfung fand im Kreishaus statt. Geprüft wurden die Themengebiete Fischkunde, Gewässerkunde, Gerätekunde sowie Gesetzeskunde, Natur- und Tierschutz. Die Prüfung erfolgte vor dem Prüfungsausschuss bei der Unteren Fischereibehörde der Kreisverwaltung unter Vorsitz des Kreisfischereiberaters Bruno Schüller aus Großlittgen und Alfred Reichert aus Kröv als Vertreter einer Fischereiorganisation.

Die nächste Prüfung findet landesweit am Freitag, 4. Juni 2021 statt. Aufgrund der Corona-Pandemie-Bestimmungen ist die erste Fischereiprüfung im Jahr 2020 ausgefallen, wodurch viele Prüflinge ihre Prüfung nicht ablegen konnten. Aus diesem Grund legt die oberste Fischereibehörde für das Jahr 2021 außerordentliche Prüfungstermine am 26. März 2021 und am 3. September 2021 fest. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Vollendung des 13. Lebensjahres und die Teilnahme an einem mindestens 35-stündigen Vorbereitungslehrgang. Wer an der nächsten Fischerprüfung teilnehmen möchte, muss bis spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin bei der Kreisverwaltung einen Antrag auf Zulassung zur Fischerprüfung stellen. In der Regel wird dies während des Vorbereitungslehrganges veranlasst.