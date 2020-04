Traben-Trarbach Nach aufwendigen Ermittlungen ist die achtköpfige Gruppe nun angeklagt worden. Der 60-jährige Niederländer soll der Kopf der Bande gewesen sein, die von dem Bunker in Traben-Trarbach aus tätig war. Die Reihe der Vorwürfe ist lang.

Der 60-jährige Niederländer soll 2013 über eine von ihm gegründete niederländische Stiftung einen von der Bundeswehr genutzten erdversenkten Bunker nebst ausgedehnten überirdischen Gebäuden in Traben-Trarbach gekauft haben. In dem Bunker soll er ab 25. Juni 2013 gemeinsam mit der 52-jährigen Deutschen und den zwei 25 und 33 Jahre alten Niederländern ein Rechenzentrum für illegale Zwecke betrieben haben, einen sogenannten Bulletproof-Host. Gegenstand des Geschäftsbetriebs war, den Kunden des Cyberbunkers gegen Bezahlung für deren illegale Internetaktivitäten wie Drogenmärkte im Darknet oder Botnetze ein vor dem Zugriff von außen sicheres Datenzentrum zur Verfügung zu stellen. Die weiteren Angeschuldigten stießen im Frühjahr 2014 oder Anfang 2018 zu der Tätergruppe.

Nach Darknet-Affäre in Traben-Trarbach – Umweltschäden in Cyberbunker befürchtet

Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Nach Darknet-Affäre in Traben-Trarbach – Umweltschäden in Cyberbunker befürchtet

Die LZC wirft den Angeschuldigten mit der Anklage vor, diese Taten durch die Zurverfügungstellung der Server im Bunker maßgeblich unterstützt und gefördert zu haben. Sie wertet dieses Verhalten strafrechtlich als Beihilfe. Sieben der Angeschuldigten wurden am 26. September 2019 in einer groß angelegten Durchsuchung der Bunkeranlage in Traben-Trarbach beziehungsweise der Wohnung der 52-jährigen in Hessen festgenommen. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.