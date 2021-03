Gastronomie : Neue Pächterin für Burg Landshut

Bernkastekl-Kues Trotz Corona hat die Stadt Bernkastel-Kues für den Gastronomiebereich hoch über der Stadt eine neue Pächterin gefunden.

Stadtbürgermeister Wolfgang Port ist froh, jemanden in der Pandemiezeit für die Burg gefunden zu haben: „Das ist in der derzeitigen Lage nicht selbstverständlich. Es ist nicht abzusehen, wann die Gastronomie wieder normal öffnen darf und wie es dann weitergeht.“ Mit Marquis ist vorerst ein Vertrag über ein Jahr abgeschlossen worden. „Wir alle müssen schauen, was auf uns zukommt und wie es sich entwickelt. Von daher ist es wichtig in solchen Zeiten flexibel zu bleiben“, erklärt der Stadtbürgermeister.