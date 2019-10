Verkehr : Das Wohnzimmer autofrei halten

Die Poller sollen die Innenstadt verkehrsfrei halten. Foto: Ingenieurbüro Garth

Bernkastel-Kues Die Erreichbarkeit der Bernkasteler Innenstadt für den Autoverkehr wird in Zukunft durch eine Polleranlage geregelt.

Die Innenstadt von Bernkastel-Kues ist mit dem Auto eigentlich bis 11 Uhr erreichbar. So war es bisher mit Verkehrszeichen geregelt. Es gab aber immer wieder Beschwerden von Anliegern. Speziell in der Saison zwischen Ostern und Ende Oktober kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern, speziell Touristen und Lieferverkehr in dem engen Altstadtbereich. Deshalb hatte der Stadtrat von Bernkastel-Kues bereits zu Beginn des Jahres einen Grundsatzbeschluss für eine Polleranlage gefasst.

Die Verwaltung hat sich daher für den Einbau einer Polleranlage am Brückenkopf/Marktplatz, in der Hebegasse und in der Römerstraße/Burgstraße entschieden.

„Damit wollen wir die Innenstadt komplett verkehrsfrei halten. Der Marktplatz ist unser Wohnzimmer. Die Besucher der Stadt strömen zu Tausenden hierhin. Damit es auch so bleibt, muss der Platz attraktiv bleiben. Damit wollen wir auch die Aufenthaltsqualität und gleichzeitig die Sicherheit in der Altstadt erhöhen“, erklärt Stadtbürgermeister Wolfgang Port die Maßnahme.

Ab 11 Uhr soll der Marktplatz jetzt komplett autofrei sein. Dringende Zufahrten wie zum Beispiel durch die Feuerwehr oder den Rettungsdienst werden über die Anlage gesteuert. Bis 11 Uhr bleiben die Poller im Boden versenkt, so dass der Anlieferverkehr problemlos in die Stadt rein und raus kommt.

Ursprünglich war geplant, die Anlage ab November zu installieren. Allerdings musste umgeplant werden, da der Tunnel ebenfalls von November bis Ostern wieder schließt. „Die Anlage zum Marktplatz wird im Oktober eingebaut. So können Anlieger- und Lieferverkehr die Umleitung durch den Tunnel in die Burgstraße nutzen. Es ist nicht unser Wunschzeitraum, aber in einer touristischen Stadt findet man schwer den passenden Zeitpunkt“, bittet Port um Verständnis.