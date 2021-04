Kommunales : In Bernkastel-Kues wird parken teurer

neue Parkgebühren in Bernkastel-Kues Foto: TV/typoserv

Bernkastel-Kues Mit einer neuen Gebührenordnung soll der Ausbau von Parkflächen finanziert und der Parkdruck besser verteilt werden.

Der Parkdruck ist in Bernkastel-Kues groß. Die Touristenstadt ist beliebt, viel Tausen Besucher kommen Jahr für Jahr an die Mosel. Aber auch die dort lebenden Bürger brauchen Parkplätze, genau so wie Berufstätige, die aus dem Umfeld nach Bernkastel-Kues pendeln.

Das erfordert zum einen, dass neue Parkmöglichkeiten geschaffen werden, zum anderen ist es aber auch nötig, die Parkgebühren neu zu regeln. Der Ausbau der bestehenden Parkplätze und vor allem die Neugestaltung des Moselvorgeländes auf der Bernkasteler Seite werden zudem hohe Kosten verursachen. Wie Stadtbürgermeister Wolfgang Port bekräftigt, müssten diese Kosten auch mit einer Erhöhung der Parkgebühren refinanziert werden.

Info Die einzelnen Zonen mit Bewirtschaftung Übersicht der Parkflächen mit gebührenpflichtiger Bewirtschaftung (Parkscheinregelung) in Bernkastel-Kues: Moselparkplatz (Bernkastel) Gestade (Bernkastel) Parkplatz am Brückenkeller (Kues) Damenweg (Kues) Gartenstraße – Teilbereich zwischen Mozartstraße und Arndtstraße (Kues) Parkplatz am Bolzplatz / Friedrichstraße – ehemaliger Aldi (Kues) Karl-Binz-Weg (Kues) Thanisch Spitz/unterhalb Blumen Bach (Kues) Mit Parkscheibe geregelte Straßen: Bahnhofstraße (Kues) Friedrichstraße – bis Kreuzung Damenweg (Kues) Gartenstraße – zwischen Damenweg und Mozartstraße (Kues) St. Briktiusweg/Friedhof (Kues) Burgstraße / Friedhof (Bernkastel)

Der Gebührenerlös durch Parktickets ist nicht gering: In den vergangenen Jahren wurden bis zu einer halben Million Euro Einnahmen damit erzielt, wobei die Erlöse aus der Tiefgarage in Kues nicht eingerechnet sind. Das ist ein Betrag, der zu 100 Prozent in der städtischen Kasse bleiben kann.

Doch damit nicht genug. Port will Bernkastel-Kues auch für die Zukunft ausrichten und setzt auf ein Parkhaus für E-Autos. Mit zunehmender E-Mobilität sei auch mit einem höheren Bedarf an Ladestellen zu rechnen. Mit einem solchen Parkhaus könne Bernkastel-Kues auch als Touristenstadt punkten, ist sich Port sicher. Wegen der Elektroanschlüsse müsse ein solches Parkhaus in einer Hochwasser-sicheren Zone errichtet werden. Der Mosel-Uferbereich komme dafür nicht infrage, wohl aber möglicherweise eine Freifläche im Stadtteil Kues.

Um diese Strategie auf ein finanziell solides Fundament zu stellen, hat der Stadtrat nach langen Debatten die neue Parkordnung verabschiedet (wir berichteten).

Ab dem 1. Juli tritt die neue Gebührenordnung in Kraft und gilt vom 1. April bis zum 31. Dezember eines Jahres. (Fällt Ostern in den März, beginnt die Geührenpflicht an Karfreitag.)

Parkgebühren pro Stunde: Die Parkgebühren (außer Tiefgarage und Krankenhaus) betragen pro Stunde einen Euro (vorher war die erste Stunde frei) Jede weitere Stunde kostet 1,50 Euro. (vorher 1,20 Euro) Der Tageshöchstsatz beträgt zwölf Euro.

Mehrtagesausweise: In der Touristinformation sind Mehrtagesausweise für Besucher erhältlich. Der Drei-Tagesausweis kostet zwölf Euro (vorher fünf Euro). Der neu eingeführte Wochenausweis 18 Euro und der Monatsausweis 25 Euro (vorher zehn Euro).