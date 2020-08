Kommunales : Mosel-Region rüstet sich für Klimawandel

Traben-Trarbach/Trier Die Stadt Traben-Trarbach ist Modellkommune für ein Projekt der Universität Trier.

Viele Orte an der Mittelmosel leben vom Weinbau und Tourismus. Doch als erste Auswirkungen des Klimawandels machen Trockenperioden und Extremwetterereignisse den Weingütern schon jetzt zu schaffen. Auch der Tourismus an der Mosel muss sich dem Klimawandel stellen, wenn Sommer immer heißer werden und sich die Saison verschiebt. Der Anbau anderer Rebsorten oder erweiterte touristische Angebote könnten Maßnahmen sein, die die Region auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Das neue Leuchtturmprojekt „Mosel-AdapTiV“ fördert und koordiniert solche Klimaanpassungen in der Modellkommune Traben-Trarbach als Verbundvorhaben zwischen der Kommune und der Universität Trier. Unterstützt wird das Projekt ebenfalls durch das Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen.

„Mit Traben-Trarbach als Modellkommune gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit und beschäftigen uns nun intensiv mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Weinbau und Tourismus. So kann Traben-Trarbach zum Vorreiter für die Mosel-Region werden“, freut sich Patrice Langer, Stadtbürgermeister von Traben-Trarbach.

Das Projekt will in Tourismus und Weinbau Beschäftigte über die Klimafolgen informieren und Wege aufzeigen, wie darauf reagiert werden kann. Das gerade gestartete Projekt wird in den nächsten drei Jahren Workshops, Exkursionen und Arbeitsgruppen organisieren, bei denen sich Fachkräfte aus Weinbau und Tourismus mit kommunalen Stellen und Forschenden vernetzen können. Gemeinsam erarbeitete Ergebnisse werden beispielsweise in Form von Handlungsempfehlungen, verschiedenen Studien, Maßnahmenkatalogen und einem Klimawandel-Weinlehrpfad veröffentlicht.